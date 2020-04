MERTENS INTER – Dries Mertens è sempre più l’oggetto di desiderio di molte squadre italiane e non. Nonostante sia ormai ancorato ai colori napoletani, il giocatore del Napoli non ha ancora espresso la sua volontà di voler rinnovare con i colori azzurri ed è che cominciano ad arrivare le prime offerte

Dries Mertens

Mertens Inter

Una storia che dura da ben 7 anni quella tra Napoli e Mertens, quando il giocatore arrivò, dal PSV Eindhoven, il 24 giugno del 2013 per circa 10 milioni di euro. Il suo primo gol in Serie A è stato quello del definitivo 2-1 contro la Fiorentina che ha regalato la vittoria dei partenopei al Franchi. Da lì in poi “Ciro” Mertens (così denominato dai tifosi) è entrato nei cuori di ogni tifoso insieme alle sue indimenticabili giocate e anche alla sua velocità riuscendo a realizzare 90 gol in 226 partite. Riesce ad ottenere anche soddisfazioni con la sua nazionale quando nei mondiali del 2018 sigla un gol contro il Panama.

Inter, possibile pretendente

L’ abilità di Dries Mertes non è passata inosservata e anche l’Inter sembra aver adocchiato il talento belga. A quanto pare l’Inter avrebbe già proposto un’offerta sul tavolo, addirittura più cospicua del Napoli. Il club, inoltre avrebbe un altro asso nella manica che potrebbe semplificare ulteriormente le cose. Di questo ne ha parlato Nicolò Schirra, noto giornalista di Il Giornale, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

L’Inter è la vera minaccia per il Napoli nei discorsi legati a Mertens. Sul giocatore c’è anche il Monaco, che da tempo lo corteggia con un’offerta principesca. L’Inter però è un corteggiamento importante. Lukaku è un amico e compagno di nazionale di Dries, inoltre l’Inter ha un progetto ambizioso e ha messo sul tavolo un’offerta economicamente superiore a quella del Napoli, che era comunque una proposta importante da 4 milioni annui per altri due anni altri 2 milioni di bonus alla firma”.

