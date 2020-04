MERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Nonostante il campionato sia fermo a causa dell’emergenza per il Coronavirus, le formazioni di Serie A sono attive sul calciomercato. Negli ultimi giorni sono insistenti le voci che riguardano Milik e il forte interesse della Juventus.

Calciomercato Napoli, Juventus interessata a Milik, Mertens e Allan

La notizia è stata inoltre confermata dal giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini. Il collega su Twitter informa come non solo la Juventus faccia sul serio per l’attaccante polacco, ma che altri due giocatori del Napoli piacciono a Paratici e Sarri. I giocatori in questione sono Mertens e Allan, anche se su entrambi c’è pure il forte pressing dell’Inter.

Mercato Napoli ultimissime, gradimento per Bernardeschi della Juventus

La novità sta nel fatto che tra azzurri e bianconeri potrebbe profilarsi un clamoroso scambio. Il giornalista di Rai Sport, infatti, riferisce come il Napoli abbia espresso il forte gradimento per Federico Bernardeschi.

ECCO IL TWEET: