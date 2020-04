Jorginho, non solo i messaggi hot: divorzia e aspetta un figlio dall’amante

Dopo la rivelazione di alcuni messaggi mandati tra Jorginho e la collaboratrice del club inglese, spunta una nuova notizia.

JORGINHO ASPETTA UN BAMBINO

L’ex giocatore del Napoli attualmente al Chelsea aspetterebbe un bambino da una nuova fiamma. Catherine Harding, in passato nota per una relazione con l’attore Jude Law, aspetterebbe infatti un bambino da Jorginho. Secondo The Sun, l’ex giocatore della squadra partenopea avrebbe anche divorziato dalla storica compagna Natalia negli scorsi mesi, prima di incontrare la collaboratrice del club inglese.

Non solo Elisa, dunque, nella vita del centrocampista italo-brasiliano, ma anche Catherine. La notizia, per ora, non ha ancora trovato conferme in canali ufficiali, ma trova grande spazio sui tabloid britannici.