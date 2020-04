Napoli Mertens Rinnovo – In un momento difficile per il calcio, dove non si gioca e si pensa al futuro in maniera non proprio positiva, vista la situazione, il mercato e i rinnovi sembrano uscire alla ribalta alquanto prima.



In casa Napoli sono diverse le situazioni da monitorare. Da Hysaj a Zielinski, da Milik a Callejon, passando per Dries Mertens.

Napoli, rinnovo Mertens

Qualche settimana fa, il giocatore belga si è incontrato con Aurelio De Laurentiis a pranzo. Sembra che i due abbiano trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale. Non si conoscono ancora cifre esatte, ma il patron potrebbe aver convinto il giocatore con un ingaggio di 4 milioni di euro per un totale di 8 in due anni, più bonus alla firma.

Napoli, meeting con gli agenti di Mertens

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, vista l’emergenza sanitaria che ha interrotto la trattativa, prima della firma sul rinnovo contrattuale, è in programma un incontro con i manager del classe ’87.

De Laurentiis vuole confermare quanto detto al giocatore e con l’entourage si potrebbe mettere i puntini sulle i prima della firma dell’atleta.

