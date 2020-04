CALCIO MERCATO NAPOLI – Uno dei casi da risolvere in casa Napoli, anche in questo periodo di stop forzato legato al Coronavirus, è quello legato ai rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza. Tra i giocatori in scadenza nel 2021 c’è Elseid Hysaj.

Calcio mercato Napoli, Hysaj ha deciso di non rinnovare il contratto

Sul terzino albanese arrivano importanti aggiornamenti, riportati dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’agente del calciatore, Mario Giuffredi, non ha mai nascosto l’esistenza di una trattativa per il rinnovo, confermando l’idea che la cessione sia la soluzione migliore per la carriera di Hysaj.

Ebbene al momento anche le ipotesi di rinnovare pare si siano arenate. Le trattative si sono fermate in quanto il calciatore ha espresso la volontà di non rinnovare il contratto. In estate dovrà arrivare la cessione.

