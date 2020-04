Rinnovo Milik, il polacco sembra essere sempre più lontano da Napoli.

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

RINNOVO MILIK – Il futuro di Arek Milik, seppur ancora incerto, appare sempre più lontano da Napoli. Il polacco che ha il contratto in scadenza nel 2021 avrebbe avanzato importanti richieste al club azzurro al momento della negoziazione per il rinnovo del contratto. Il Napoli, a questo punto, ha iniziato a guardarsi intorno ed è alla ricerca di un sostituto d’attacco nel caso le sorti di Milik lo condurrebbero irrimediabilmente lontano dalla società partenopea.

Rinnovo Milik, richiesta choc del polacco

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione, rivelando anche un retroscena che avrebbe poi decretato la rottura con il club azzurro. A quanto pare il polacco avrebbe avanzato una richiesta choc alla dirigenza: 5 mln a stagione e una clausola rescissoria da massimo 50 mln. Richiesta che il Napoli non ha di certo gradito e per tale motivo sarà messo in vendita al miglior offerente.

Rinnovo Milik, i possibili sostituti

Il Napoli nel frattempo si guarda intorno, per non farsi trovare impreparato in caso di partenza del polacco. Tante le ipotesi e suggestioni che animano i tifosi nelle ultime ore, che vredrebbero accostati al club azzurro due nomi di spessore: uno è una vecchia conoscenza, l’altro un nome assai gradito per i supporters della società partenopea.

Edinson Cavani in rotta di collisione col Psg torna a far parlare di sè e di un un probabile ritorno in casa azzurra. Il Napoli sarebbe disposto a trattare e avrebbe addirittura pronta l’offerta: 7 mln per tre stagioni e altri 7 mln al momento della firma.

Ciro Immobile, altro nome che sta facendo il giro nelle ultime ore, sembrerebbe una valida alternativa al polacco e forse anche più facile da far realizzare, se non fosse per la richiesta esorbitante di Lotito: si parte da una cifra di 80 mln!

Seguici anche su Instagram!