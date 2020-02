Bava: “Dobbiamo far tutti di più per risollevare il Toro dopo questa sciagurata stagione”

L’interista al ds granata Massimo Bava pre Napoli-Torino

Immediatamente prima della sfida della 26° giornata di Serie A tra Napoli e Torino, ai microfoni di DAZN, ha parlato Massimo Bava, ds granata, in merito alla stagione sciagurata del Toro. Queste le sue parole:

“Purtroppo è successo che nessuno si augurava che succedesse. Dobbiamo giocare il miglior finale di stagione possibile per migliorare un’annata sbagliata. Siamo consapevoli di dover dare qualcosa di più, tutti quanti, per dare quello che non siamo riusciti a dare il questa stagione al Torino“.