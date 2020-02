VIDEO – Barcellona, la protesta dei tifosi: pañolada e fischi al Camp Nou!

Barcellona, tifosi contro Bartomeu.

Si respira aria pesante in casa blaugrana a causa del BarçaGate, l’inchiesta secondo cui il club avrebbe assoldato delle agenzie di comunicazione per screditare tramite degli account social idoli del calibro di Messi, Piqué e Guardiola. Dopo le accuse dei calciatori, più o meno velate, ecco che anche il pubblico si è cimentato in un movimento di protesta.

È avvenuto proprio oggi nel corso di Barcellona-Eibar, ultima gara di campionato prima della sfida di Champions League contro il Napoli, in programma martedì sera. Durante il match, la maggior parte degli aficionados catalani si è esibita nella più classica delle proteste: la pañolada.

Fazzoletti in mano, fischi e cori contro il presidente Josep Bartomeu, di cui si sono chieste a gran voce le dimissioni. Un’atmosfera tutt’altro che positiva a pochissimi giorni dalla sfida Champions.

IL VIDEO: