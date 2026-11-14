Simone Folletti è il responsabile dei preparatori atletici del Napoli nello staff di Massimiliano Allegri, presentato ai tifosi durante il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida. Ferrarese, classe 1972, lavora con Allegri dal 2004, quando si conobbero alla Spal, e lo ha seguito in quasi tutte le tappe della carriera, da Grosseto a Cagliari, Milano e Torino.

Chi è Simone Folletti

Folletti è nato a Ferrara nel 1972. Ha cominciato nel calcio dilettantistico ferrarese ed è entrato poi nel settore giovanile della Spal, dove nel 2004/05 ha conosciuto Allegri. Da allora i due hanno lavorato insieme quasi sempre.

Presentando lo staff di Allegri nel 2014, la Juventus lo descrisse come un sostenitore della preparazione individualizzata, con lavori mirati per ogni calciatore.

La carriera di Simone Folletti

Le tappe della carriera di Folletti, in ordine cronologico.

Squadra Ruolo Periodo Spal Preparatore atletico, dal settore giovanile alla prima squadra Inizio anni Duemila Grosseto (Serie C1) Responsabile della preparazione atletica, al seguito di Allegri Metà anni Duemila Perugia (Serie C1) Responsabile della preparazione atletica 2007/08 Cagliari Responsabile della preparazione atletica 2008-2010 Milan Preparatore atletico, poi responsabile della preparazione atletica 2010-2014 Juventus Responsabile della preparazione atletica Da luglio 2014; ancora nello staff nel 2021/22 e nel 2022/23 Napoli Responsabile dei preparatori atletici Dal 2026

Quando Allegri passò al Sassuolo, Folletti non lo seguì e andò al Perugia. I due si ritrovarono a Cagliari, e da lì il percorso è stato comune: prima il Milan, poi la Juventus, dove Folletti è stato confermato anche dopo il ritorno di Allegri nel 2021.

Il premio Cronometro d’Oro

Il Cronometro d’Oro è il riconoscimento dedicato al miglior preparatore atletico della Serie A. Lo assegna il Settore Tecnico della FIGC e viene consegnato a Coverciano. A votare sono i preparatori atletici stessi, cioè i colleghi dei candidati.

Secondo il sito della Juventus, il 25 febbraio 2019 Folletti ha ricevuto il Cronometro d’Oro per la quarta volta consecutiva, come miglior preparatore atletico della stagione precedente. Nelle ultime edizioni il premio è andato a Matteo Osti (2021/22), Francesco Sinatti (2022/23), Domenico Borelli (2023/24) e Costantino Coratti (2024/25).

Il ruolo al Napoli con Allegri

Nello staff presentato a Dimaro-Folgarida, Folletti è indicato come responsabile dei preparatori atletici. Con lui lavorano Enrico Maffei, Francesco Cacciapuoti ed Enrico Serra. Maffei e Folletti avevano già condiviso lo staff di Allegri alla Juventus nel 2022/23. Nello staff ci sono anche Marco Landucci come vice allenatore, Gianluca Maran ed Elvis Abbruscato come collaboratori tecnici, Francesco Magnanelli come responsabile dell’area tecnica e Giuseppe Maiuri come match analyst.

I giocatori che seguirà sono tutti nella rosa del Napoli 2026/27, mentre per arrivi e uscite c’è la sezione dedicata al calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Chi è il responsabile dei preparatori atletici del Napoli?

È Simone Folletti, nello staff di Massimiliano Allegri per la stagione 2026/27. Nello staff ci sono anche i preparatori Enrico Maffei, Francesco Cacciapuoti ed Enrico Serra.

Da quanto tempo lavora con Allegri?

Si sono conosciuti alla Spal nel 2004/05. Folletti ha seguito Allegri a Grosseto, a Cagliari, al Milan e alla Juventus. L’unica pausa è stata l’anno in cui lui era al Perugia e Allegri al Sassuolo.

Quante volte ha vinto il Cronometro d’Oro?

Secondo il sito della Juventus, nel febbraio 2019 ha vinto il premio per la quarta volta consecutiva.