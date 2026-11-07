“Ami solo se vinci”, scoppia la polemica contro alcuni tifosi del Napoli

Nel pieno di un momento difficile per il Napoli, il gruppo Anima azzurra ha scelto di prendere posizione all’interno della stessa tifoseria. Lo striscione esposto al Rione Sanità punta il dito contro chi, secondo il collettivo, sostiene la squadra soltanto nei periodi di successo, abbandonandola nelle fasi di crisi.

Il messaggio pubblicato dal gruppo su Instagram non lascia spazio a interpretazioni:

Questi giorni sono stati difficilissimi, si è parlato tanto, troppo. La cosa che più ha colpito è stata l’infamia. L’infamia di chi già si è tirato fuori, di chi pensa di sapere tutto, di chi ama solo quando si vince. I veri tifosi si vedono adesso, dimostrano di amare la maglia ora. Dal baratro si sale e scende tutti insieme.