Gattuso alla vigilia di Lazio-Napoli ricorda il suo passato: il riferimento va ai tifosi azzurri

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, la sua ex squadra. L’allenatore ha ricordato la sua esperienza in azzurro con una nota di rimpianto legata al periodo senza pubblico.

Napoli? Il rammarico è aver avuto per pochissimo tempo i tifosi allo stadio, ma per me è stato un onore.