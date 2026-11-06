Napoli-Lazio, oltre 45 mila spettatori al Maradona: Curve e Distinti superiori esauriti

Nonostante il periodo difficile che sta attraversando la squadra, il pubblico partenopeo non abbandona gli azzurri: per la partita contro la Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30, sono attesi più di 45 mila spettatori allo Stadio Diego Armando Maradona.
Le due Curve e i Distinti superiori risultano già sold out. Rimangono ancora disponibili alcuni posti negli anelli inferiori e nelle Tribune.
In un momento di netta difficoltà per la squadra di Max Allegri, la tifoseria partenopea si stringe attorno ai suoi ragazzi, nella speranza di uscire quanto prima da questo tunnel buio.