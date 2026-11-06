Manchester City-Napoli: biglietti settore ospiti in vendita dal 9 novembre, prezzo e fasi di acquisto

La SSC Napoli ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti della gara contro il Manchester City, valida per la fase a gironi di UEFA Champions League e in programma martedì 24 novembre 2026 alle ore 21:00 all’Etihad Stadium.

La vendita, gestita tramite TicketOne, si apre lunedì 9 novembre 2026 alle ore 12:00 e si articola in due fasi distinte, con una finestra complessiva fino alle 23:59 di domenica 15 novembre 2026.

Le due fasi di vendita

Nella prima fase, attiva dal 9 novembre alle 12:00 fino alle 23:59 di giovedì 12 novembre 2026, l’acquisto è riservato ai possessori della Fidelity Card SSC Napoli «Fan Stadium Card» in corso di validità. Per accedere alla procedura su TicketOne è necessario utilizzare il numero della Fidelity Card e il codice Pin. Il voucher non potrà essere intestato a chi è sprovvisto della card.

Se al termine della fase 1 rimarranno posti disponibili, la fase 2 di vendita libera partirà venerdì 13 novembre 2026 alle ore 12:00 e si chiuderà alle 23:59 di domenica 15 novembre 2026, salvo esaurimento anticipato. In entrambe le fasi è consentito acquistare un solo biglietto per transazione, con modalità di assegnazione esclusivamente «best seat».

Prezzo e accesso allo stadio

Il prezzo del biglietto è fissato a 42,00 euro. Sia la tariffa sia l’ordine di vendita dei settori sono stati stabiliti dal Manchester City a propria insindacabile discrezione.

L’acquisto genera un voucher in formato pdf, inviato via e-mail, che non costituisce titolo valido per l’ingresso. Il biglietto definitivo sarà recapitato all’indirizzo e-mail registrato su TicketOne a partire da martedì 17 novembre 2026 e comunque entro il giorno precedente la partita. L’accesso all’Etihad Stadium sarà consentito esclusivamente mostrando il titolo originale da smartphone in formato pdf; non saranno ammesse altre modalità o formati.