De Laurentiis a Castel Volturno per caricare squadra e staff in vista di Napoli-Lazio

Aurelio De Laurentiis si è recato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per incontrare squadra e staff tecnico, prima di lasciare la struttura.
Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il presidente del Napoli ha voluto stimolare e supportare l’ambiente in un momento che lo stesso Schira definisce delicato per il club azzurro.
L’incontro è avvenuto in vista del ritiro che inizierà nella serata di giovedì 6 novembre, in preparazione alla sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica.