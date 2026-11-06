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De Laurentiis a Castel Volturno per caricare squadra e staff in vista di Napoli-Lazio

De Laurentiis a Castel Volturno per caricare squadra e staff in vista di Napoli-Lazio

Aurelio De Laurentiis si è recato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per incontrare squadra e staff tecnico, prima di lasciare la struttura. 

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il presidente del Napoli ha voluto stimolare e supportare l’ambiente in un momento che lo stesso Schira definisce delicato per il club azzurro.

L’incontro è avvenuto in vista del ritiro che inizierà nella serata di giovedì 6 novembre, in preparazione alla sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica.

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