Napoli, piove sul bagnato: da verificare le condizioni di De Bruyne e non solo

Non basta la dolorosa sconfitta sul campo della Juventus: per il Napoli c’è anche una vera emergenza sul piano degli infortuni. Hanno accusato dei problemi fisici, infatti, sia De Bruyne che Olivera.

De Bruyne e Olivera infortunati: emergenza Napoli!

All’emergenza sul piano dei risultati, si aggiunge anche quella sul piano degli infortuni. Il Napoli deve fare i conti con un’infermeria che dopo stasera rischia di essere strapiena. Secondo quanto riportato da Dazn, infatti, la sostituzione di Kevin De Bruyne all’intervallo è avvenuta per motivi fisici. Il belga ha infatti assistito alla ripresa visibilmente affaticato, chiedendo allo staff anche un antidolorifico. Ma non è l’unico ad essere uscito acciaccato dal match. Anche Mathias Olivera, infatti, ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare, mimato alla panchina come uno stiramento. Insomma, la serata non porta alcuna buona notizia per il Napoli.

Anche Di Lorenzo infortunato: l’annuncio del Napoli

Il Napoli ha poi comunicato le condizioni dei calciatori infortunati, aggiungendo un dettaglio: anche la sostituzione di Giovanni Di Lorenzo è avvenuta per un infortunio. Per il capitano azzurro, un risentimento all’adduttore. De Bruyne, invece, ha abbandonato il campo per una distorsione alla caviglia. Nelle prossime ore si saprò qualcosa in più anche in merito alle condizioni di Olivera. La serata azzurra, quindi, porta una brutta sconfitta e anche tre infortuni pesantissimi.