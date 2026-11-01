Manna sprona Lucca: “Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa…”

Giovanni Manna ha parlato a Dazn prima di Juventus-Napoli. Il ds azzurro si è soffermato in particolare su Lorenzo Lucca, titolare stasera per l’influenza di Hojlund e chiamato a dare una svolta alla sua avventura a Napoli.

Nell’intervista a Dazn, Manna ha inanzitutto presentato una partita così importante come quella contro la Juventus:

“Quella di stasera è una partita importante, soprattutto perchè non abbiamo ancora fatto due vittorie di fila in campionato ed è importante dare continuità. è importante fare la prestazione contro una squadra forte che non va sottovalutata. dobbiamo stare sul pezzo e cercare di mettere i nostri valori in campo”.

Su Lucca, Manna ha espresso in modo molto netto il suo momento:

“Bisogna avere pazienza, ma neanche troppa. Il tifoso non ha mai pazienza, il Napoli ha avuto grandi attaccanti. Lucca ha fatto bene prima di arrivare a Napoli, ma deve dimostrare ogni giorno e quando ha la possibilità di valere la maglia del Napoli. oggi ha l’opportunità, mi aspetto una prestazione importante: dalle prestazioni, dall’attitudine, dalla volontà e dal lavoro arrivano poi i gol e tutto il resto”.

Parole di fiducia, infine, per un altro titolare a sorpresa di stasera come Marianucci: