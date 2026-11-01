Napoli, c’è una partita nel mirino di Lobotka: attesa di sei settimane

Comincia a farsi chiaro il quadro clinico di Stanislav Lobotka: il problema alla caviglia dello slovacco lo terrà fuori per circa 6 mesi, puntando a tornare per la gara contro l’Atalanta o la Fiorentina.

Napoli, sei settimane d’attesa per Lobotka: ecco quando torna

L’infortunio alla caviglia accusato da Stanislav Lobotka contro il Monza ha creato panico e confusione, con grande incertezza intorno alle sue condizioni e poca precisione sul suo recupero. Ora, però, dopo gli esami strumentali e le valutazioni del caso, il quadro clinico comincia a farsi chiaro: serviranno 6 settimane prima di vederlo di nuovo in campo, come svelato dal Corriere dello Sport. Dunque, il suo rientro è previsto tra il 13 e il 20 dicembre, quando ci sarà un filotto di partite complicato quali Milan, Fiorentina (Coppa) e Atalanta.

In questo periodo ci sarà sicuramente da trovare un’alternativa valida, soluzione sperimentata da Allegri già nelle scorse settimane: Kevin De Bruyne prenderà in mano le chiavi della regia e della gestione della manovra. Insegue Billy Gilmour, che ha comunque dimostrato di meritare spazio e opportunità importanti.