Verso Juventus-Napoli, numeri IMPIETOSI per gli azzurri: il dato che spaventa Allegri

IL DATO CHE PREOCCUPA IL NAPOLI: VERSO IL BIG MATCH CONTRO LA JUVENTUS.

Il dato che i tifosi azzurri hanno forse dimenticato o sottovalutato dopo le splendide ed emozionanti vittorie targate Koulibaly e Raspadori: dalla stagione 11/12 (quella del debutto dello Stadium) il Napoli è riuscito ad andare a punti solo QUATTRO VOLTE nella trasferta bianconera.

Due vittorie, due pareggi (1-1 nel 21/22 e 00 nel 24/25) e 11 SCONFITTE TOTALI: solo 8 punti conquistati allo Stadium su ben 45 DISPONIBILI NEGLI ANNI.

Dato che pesa, anche alla luce del 3-0 secco subito lo scorso anno in campionato, e che forse non tutti i tifosi partenopei ricordavano.