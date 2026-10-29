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Lobotka, stop di un mese e mezzo: le partite che può saltare

Stanislav Lobotka in maglia azzurra da allenamento del Napoli con numero 28

Infortunio Lobotka: stop di un mese e mezzo per lo slovacco dopo il Monza, che salta 7-8 partite e punta alla Fiorentina, come riporta Sky Sport.

Lobotka infortunio: la lesione alla caviglia sinistra

Stanislav Lobotka ha effettuato gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato contro il Monza.Il responso parla di “lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità”, associata a una lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il centrocampista slovacco ha già cominciato la riabilitazione.

Lobotka salterà 7-8 partite e punta a tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina di metà dicembre. Se la riabilitazione seguirà i tempi indicati, il rientro coinciderà con quella partita secondo Sky Sport.

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