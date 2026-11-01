Landucci netto: “Dobbiamo stare zitti e lavorare, brutto secondo tempo”

Landucci, vice di Max Allegri, ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Napoli. Netto il suo messaggio: il Napoli è stato autore di un brutto secondo tempo e ha perso meritatamente.

Landucci deluso: “Brutto secondo tempo”

Marco Landucci ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Napoli. Il vice di Max Allegri ha analizzato la gara in modo molto netto:

“Abbiamo fatto un brutto secondo tempo, la Juve ha meritato. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. Gli infortuni non sono una scusa. Non siamo preoccupati, siamo molto dispiaciuti perché temevamo a questa partita. Ora bisogna star zitti e lavorare per mercoledì. L’unico modo che abbiamo è lavorare, si giocano tante partite e succedono gli infortuni. C’è poco da parlare, ma solo da fare”.

Landucci ha visto in diretta il gol di Alajbegovic che ha sbloccato il match e ha spiegato che l’atteggiamento avuto in quell’occasione è stato un errore non una richiesta:

“Non è stata una scelta arretrare così tanto sul gol, non dovevamo farli tirare. Bisogna uscir fuori, se esci bene lì non prendi gol. La nostra richiesta era il contrario”.

“Anche Allegri era deluso”

Chiosa finale con un’analisi che va oltre i singoli e con qualche parola relativamente al dialogo post-gara con Allegri: