Di Lorenzo spiega il momento: “Ci sta mancando continuità, dobbiamo alzare tutti il livello”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Napoli. Il capitano azzurro ha spiegato il momento della squadra: manca continuità e bisogna far meglio.

Di Lorenzo netto: “Ci sta mancando continuità”

Nella sua intervista post-gara a Dazn, Giovanni Di Lorenzo ha preso la parola in un momento molto delicato per il Napoli. Il capitano ha inanzitutto spiegato le sue condizioni dopo l’uscita a fine primo tempo per infortunio:

“Abbiamo tante partite sulle gambe, già da prima non stavo benissimo. Sono stato costretto ad uscire per evitare peggioramenti, dispiace perché volevo continuare. Abbiamo avuto un approccio positivo, potevamo passare in vantaggio con Lucca. Nella ripresa non abbiamo avuto lo stesso livello, dispiace perché era una partita importante per noi”.

Il terzino non nascone le difficoltà e prova a tracciare un disegno di cosa non sta andando:

“Il momento è difficile, soprattutto a livello di risultati. Ci sta mancando continuità, facciamo buone partite alternandole ad altre partite non buonissime. Anche all’interno della partita non riusciamo ad avere quella continuità che ti porta ad avere risultati importanti. Dobbiamo continuare a lavorare, per cercare di ribaltare questa situazione che ci vede non contenti a livello di classifica, dobbiamo migliorare sicuramente”.

Il momento di autocritica e l’abbraccio con Spalletti

Di Lorenzo chiede a tutti di far meglio, anche facendo autocritica:

“Se siamo in questa situazione, tutti dobbiamo alzare il livello, me compreso. Siamo consapevoli del momento e stiamo cercando di lavorare e migliorare. Poi i risultati ci vedono deficitari, ma la squadra farà di tutto per migliorare”.

Chiosa finale per il grande ex Spalletti. Le telecamere Dazn hanno beccato un bell’abbraccio fra Di Lorenzo e l’attuale allenatore della Juventus. Il capitano azzurro descrive questo momento così: