Il Napoli fa sul serio per Varela: possibile affondo a gennaio, ma il Benfica è un ostacolo

Il Napoli vuole Gustavo Varela, e fa sul serio: l’attaccante portoghese, che ha segnato anche agli azzurri con la maglia del Monza, è un obiettivo concreto e gli azzurri potrebbero muoversi molto presto.

Intenzioni serie per Varela: il Napoli è serio!

Monza-Napoli è finita 1-4 e, per fortuna, gli azzurri sono riusciti a vincere la gara. Il match, però, per un tratto si è complicato dopo il pareggio brianzolo, “per colpa” del gol subìto dal solito Gustavo Varela, che ha già raggiunto quota 8 gol (+1 assist) in 9 gare di campionato. Il suo impatto non è passato inosservato, soprattutto agli occhi di Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli, infatti, lo ha seguito da vicino e ha accesso i riflettori su di lui. Come svelano sia Il Roma che Nicolò Schira, gli azzurri vorrebbero provare ad affondare per acquistarlo, e ciò potrebbe accadere già nel mercato di gennaio.

In particolare, l’esperto di mercato segnala che ci sono 2 ipotetiche strategie da attuare per l’acquisto del centravanti lusitano: acquistarlo subito per poi lasciarlo in prestito in biancorosso oppure portarlo subito in rosa in caso di partenza di Lorenzo Lucca a gennaio. C’è tuttavia un grande “ma”, chiamato Benfica. Ebbene, il club portoghese è privilegiato, vantando un diritto di recompra per il classe 2005 (mentre altre fonti parlano di percentuale sulla revendita o diritto di prelazione). Insomma, non sarà facile, ma il Napoli fa sul serio.