Hojlund: «Allegri mi ha lasciato più libero». E lancia la sfida alla Juventus

Rasmus Hojlund vede un Napoli in crescita e guarda alla Juventus con fiducia. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante danese ha parlato del ritorno al gol, del rapporto con Massimiliano Allegri e delle ambizioni della squadra. Il successo contro il Monza può rappresentare una svolta, ma il centravanti sa che servirà dare continuità ai progressi delle ultime settimane.

Hojlund: «Allegri mi ha lasciato più libero»

Tra i temi affrontati c’è il lavoro con Allegri. Hojlund sente di avere maggiore libertà, pur restando responsabile di compiti precisi anche quando il pallone è tra i piedi degli avversari:

«Credo che mi abbia lasciato un po’ più libero. Ovviamente devo fare determinate cose che mi chiede, non solo in campo, ma in generale».

Segnare, aiutare i compagni ed essere il primo a pressare: sono questi gli aspetti sui quali l’attaccante vuole crescere. Il ritorno al gol gli ha restituito soddisfazione dopo un periodo complicato, senza però modificare il suo modo di affrontare le critiche.

«Ho giocato al Manchester United e anche lì capita che le persone ti critichino. Ma è così. Cerco solo di concentrarmi su me stesso, di diventare un calciatore migliore e di segnare i gol che devo segnare».

Napoli in crescita, ora la Juventus: «Speriamo di vincere»

Hojlund riconosce che il Napoli non ha raccolto quanto avrebbe voluto. Allo stesso tempo, individua una reazione dopo la sconfitta contro il Venezia:

«Dopo la sconfitta contro il Venezia abbiamo giocato meglio, stiamo lavorando di più come squadra e siamo diventati più forti».

Adesso arriva la trasferta contro la Juventus, primo appuntamento di un ciclo che comprende anche Porto e Lazio. Il danese conosce il peso della sfida di Torino e la rivalità tra le tifoserie.

«Sarà una partita difficile. La Juventus è una squadra importante, con una storia nota. Conosco la rivalità tra i tifosi del Napoli e quelli della Juventus. Speriamo di poter vincere la partita».

Gli obiettivi e il messaggio ai tifosi: «Continuate a credere in noi»

Il centravanti spende parole positive anche per De Bruyne e McTominay, con i quali racconta di avere un bel rapporto dentro e fuori dal campo. Quanto agli obiettivi, vuole aiutare il Napoli a conquistare un trofeo e ad andare il più avanti possibile in Champions League.

Alla città dedica parole affettuose, ricordando le visite a Capri e Pozzuoli e il desiderio di scoprire Ischia. Ai tifosi, invece, chiede fiducia nel percorso della squadra: