Messaggio di Manna ai tifosi del Napoli: avete sentito?

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rivolto un messaggio diretto ai tifosi azzurri nel corso della sua intervista a Colpi da Maestro.

I tifosi devono avere fiducia e pazienza.

Manna ha poi spiegato la filosofia alla base delle decisioni del club:

Le scelte fatte non sono state pensate soltanto per l’oggi, ma soprattutto per il domani.

Poi, ha aggiunto: “A volte bisogna accontentarsi un po’ nel breve periodo per gettare le basi e continuare a lavorare come è stato fatto negli ultimi vent’anni, così da proseguire il percorso anche negli anni successivi”.