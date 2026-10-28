Calciomercato del Napoli: Notizie e AggiornamentiFelice Leopoldo Luongo

Varela al Napoli? Manna non nasconde l’apprezzamento: “Giocatore forte”

Varela con maglia rossa del Monza esulta alzando le braccia e indicando in alto durante una partita

Il Napoli scenderà in campo contro il Monza nel primo turno infrasettimanale di questa Serie A. Fra gli avversari, c’è anche Gustavo Varela, calciatore che i rumors di mercato hanno accostato agli azzurri. Intervenuto a Dazn, il ds Manna non nasconde l’apprezzamento per lui.

Varela-Napoli, Manna spende belle parole per lui

Nella sua intervista a Dazn, Manna ha risposto anche in merito a Varela con parole di grande apprezzamento:

“Loro sono forti davanti: ci sono anche Robinson, Zeballos, Ngonge. Varela è un giocatore forte, sta facendo molto bene”.

L’allenatore, quindi, non si esprime nel merito della trattativa ma conferma che quello del portoghese è un profilo che la società azzurra apprezza non poco. Chissà se questo non possa essere il segnale per una futura trattativa.

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