Varela al Napoli? Manna non nasconde l’apprezzamento: “Giocatore forte”

Il Napoli scenderà in campo contro il Monza nel primo turno infrasettimanale di questa Serie A. Fra gli avversari, c’è anche Gustavo Varela, calciatore che i rumors di mercato hanno accostato agli azzurri. Intervenuto a Dazn, il ds Manna non nasconde l’apprezzamento per lui.

Nella sua intervista a Dazn, Manna ha risposto anche in merito a Varela con parole di grande apprezzamento:

“Loro sono forti davanti: ci sono anche Robinson, Zeballos, Ngonge. Varela è un giocatore forte, sta facendo molto bene”.