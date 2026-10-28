Napoli, aeroporto Capodichino chiuso: ritiro a Vinovo per Juventus e Porto

Napoli a Vinovo: la squadra si allena nell’ex centro sportivo della Juventus prima della trasferta di Torino, poi tappa a Oporto e ritorno a Salerno.
Napoli a Vinovo: il programma tra Torino e Oporto
Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è tornerà già nella notte in città dalla trasferta di Monza. Successivamente preparerà la partita contro la Juventus a Castel Volturno, con la partenza prevista per sabato. La chiusura dell’aeroporto di Capodichino impedisce il rientro a Napoli dopo la gara: il gruppo si allenerà ed andrà in ritiro a Vinovo, nell’ex centro sportivo della Juventus.
Dopo la sessione di Vinovo, il programma prevede la partenza martedì per Oporto e il ritorno giovedì all’aeroporto di Salerno.