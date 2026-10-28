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Spalletti parla già di Juventus-Napoli: “La vivrò con grande emozione”

Luciano Spalletti ha commentato la gara da ex contro il Napoli che si giocherà domenica sera. L’allenatore non ha nascosto che l’emozione per questa sfida sarà tanta.

Spalletti e le emozioni di Juventus-Napoli

Non è un bel momento per Luciano Spalletti. L’allenatore della Juventus è nel mirino della critica dopo l’ennesimo passo falso di questa stagione. Stavolta i bianconeri sono usciti sconfitti contro il Genoa, confermando le grandi difficoltà di questo inizio di campionato. Domenica c’è però una gara non solo importante, ma anche di grandi emozioni: a Torino arriverà il Napoli, la squadra con cui ha ottenuto un indimenticabile Scudetto. Spalletti non nasconde che sarà una partita molto particolare per lui:

“La vivrò con grande emozione e grande senso di umanità, di bellezza e sentimento forte verso un luogo e città a cui devo tanto: è impossibile non amare la città quando ci stai dentro, specialmente quando ci riesci a vincere un campionato. L’emozione sarà 1000×1000”

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