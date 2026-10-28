Landucci tiene alta la concentrazione: “Le parole servono a poco”, poi su Lobotka

Il vice di Allegri, Marco Landucci, ha parlato a Dazn al termine di Monza-Napoli. Il vice-allenatore azzurro ha commentato con soddisfazione la prestazione azzurra, ma ha invitato a tenere alta la concentrazione.

Landucci: “Siamo sulla buona strada”

Nel suo intervento a Dazn, Landucci ha dapprima risposto in merito alla possibile scelta fra i pali contro la Juventus fra Meret e Milinkovic-Savic:

“Il calcio è cambiato. Abbiamo due portieri forti, poi decidiamo in base alla partita. A volte è importante gestire anche l’aspetto mentale, stasera Vanja si è fatto trovare pronto”.

Il vice-allenatore del Napoli ha poi spiegato il motivo del poco turnover nella gara di stasera:

“Per noi la partita importante era questa. La squadra ha fatto partite serie, vincere col Bodo non era semplice: ha buttato fuori l’Inter. Abbiamo fatto una grande partita contro la Roma, seppur non premiata dal risultato perché la Roma è una grande squadra che lotterà fino alla fine per lo Scudetto con l’Inter. Noi abbiamo intrapreso una buona squadra, ma bisogna continuare: le parole servono poco, ci vogliono i fatti. Siamo sulla buona strada, andiamo a casa con i tre punti che è la cosa più importante”.

Sulle condizioni di Lobotka: “Domani farà le radiografie”

Sulla prestazione, Landucci si sofferma su Hojlund:

“Avevamo preparato la partita correndo in avanti. Abbiamo Scott che sa fare questo, Ras ha fatto una grande partita, sono contento che oggi abbia trovato il gol. Nel primo tempo potevamo fare meglio, abbiamo sbagliato troppo. Il mister aveva chiesto di sfruttare tutto il campo, tecnicamente abbiamo fatto degli errori. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e siamo contenti”.

Il vice di Allegri conferma poi la preoccupazione per le condizioni di Lobotka:

“Vedremo domani, ha preso una brutta botta, gli si è girata la caviglia. Adesso è con le stampelle, domani farà le radiografie. Speriamo che non sia niente, mi dispiace per il ragazzo che è un professionista esemplare. Speriamo possa rientrare il prima possibile”.

In vista della partita contro la Juventus, invece, solo carica: