Monza-Napoli, pronti diversi cambi: Lucca titolare e Marianucci all’esordio!

Napoli-Monza formazione: secondo il Corriere dello Sport Allegri cambierebbe cinque uomini, con Lucca dal primo minuto e Hojlund in panchina.
Il Napoli, reduce da un solo punto nelle ultime due giornate di campionato, cerca la vittoria per non perdere altro terreno in classifica. Allegri deve fare i conti con numerosi infortuni e un calendario fitto. Il tecnico sarebbe pronto a ruotare ben cinque elementi rispetto all’ultima formazione.
Napoli-Monza: Lucca dal primo minuto e novità Marianucci
La novità principale riguarderebbe l’attacco. Lorenzo Lucca dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Giovane, come già accaduto nella trasferta di Venezia. Rasmus Hojlund, secondo il quotidiano, dovrebbe partire dalla panchina e entrare in corsa.
Il Corriere dello Sport parla anche di turni di riposo per Meret, Di Lorenzo, De Bruyne e Lang. Il turnover nasce dai tanti impegni ravvicinati. La sorpresa potrebbe essere il debutto stagionale di Marianucci, che dovrebbe trovare spazio per la prima volta in questa stagione.
Per il Napoli la sfida di Monza vale punti pesanti e una risposta sul campo. Le scelte annunciate come probabili rimandano anche alla prossima sfida contro la Juventus: c’è bisogno di ritrovare freschezza.