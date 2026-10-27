Napoli, Vergara torna a disposizione. Grava: “È un valore aggiunto”

Antonio Vergara torna a disposizione del Napoli: il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava ne sottolinea la freschezza e il valore.

Grava ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli a margine dell’evento Napoli Legends di Pozzuoli. Il responsabile del settore giovanile ha dichiarato:

“Vergara? Sicuramente fa piacere che Antonio sia tornato a disposizione, che possa mettere la sua freschezza e la sua spensieratezza in campo, perché è un ragazzo che comunque ha dimostrato che può essere un valore aggiunto a questa squadra. L’interazione tra la prima squadra e il settore giovanile è un valore aggiunto perché sentirsi parte integrante di quello che poi è il futuro del Napoli ti fa piacere”.