Monza-Napoli, le probabili formazioni: Giovane possibile titolare

Monza-Napoli, le probabili formazioni: Sky Sport anticipa che Giovane potrebbe giocare dal primo minuto nella sfida del Brianteo di mercoledì 28 ottobre alle 20.45 in Serie A.

Monza-Napoli: il 4-3-3 di Allegri contro il 3-4-2-1 di Juric

Il Napoli può scendere in campo con un 4-3-3: Milinkovic-Savic in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera in difesa; Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo; Politano, Hojlund e Giovane in attacco. Lang e KDB potrebbero perciò andare in panchina.

Il Monza di Ivan Juric con un 3-4-2-1: Tornqvist tra i pali; Kouadio, Goglichidze e Carboni in difesa; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro e Mangas a centrocampo; Mota e Robinson alle spalle di Varela.