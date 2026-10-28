Infortunio Lobotka, arriva la prima diagnosi: l’annuncio del Napoli

Il Napoli ha comunicato la prima diagnosi dell’infortunio patito da Lobotka nella gara contro il Monza. Il club azzurro, a seguito dei primi esami a cui si è sottoposto il calciatore, ha comunicato che lo slovacco ha sofferto di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

Lobotka, la prima diagnosi dello stop

L’uscita in barella nella gara contro il Monza non lasciava presagire nulla di buono per Stanislav Lobotka. Il comunicato del club conferma che la parte del corpo interessata dallo stop è la caviglia, ma non entra nel merito dei possibili tempi di recupero. Se ne saprà di più, probailmente, nei prossimi giorni.