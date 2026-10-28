Allarme Napoli, Lobotka esce in barella: infortunio al ginocchio a Monza

Stanislav Lobotka lascia in barella il campo di Monza-Napoli sul risultato di 0-1: l’infortunio è al ginocchio e potrebbe essere uno stop molto serio.

Lobotka fuori in barella: Napoli preoccupato

Il Napoli era in vantaggio per 0-1 sul terreno dell’U-Power quando Lobotka ha dovuto lasciare la partita. A seguito di un contrasto con Mangas, lo slovacco ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. Il giocatore non è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe, abbandonando il terreno di gioco con l’ausilio della barella. La diagnosi ufficiale sarà decisiva: in caso di coinvolgimento dei legamenti, lo slovacco rimarrebbe fuori dai campi molto a lungo.