Napoli, quattro cambi possibili contro il Monza: possibile esordio per Marianucci

Il Napoli si prepara a scendere di nuovo in campo, stavolta contro il Monza: Allegri pensa a 4 cambi di formazione che possono far rifiatare la squadra. Tra questi, potrebbe esserci il debutto da titolare di Luca Marianucci!

Verso Napoli-Monza, Allegri ne cambia 4!

Il Corriere dello Sport ha analizzato le possibili scelte di formazione del Napoli in vista della sfida infrasettimanale contro il Monza. Mister Allegri sa che è fondamentale una vittoria: la distanza con le posizioni d’élite è già molta e c’è bisogno di vincere, ma gli impegni sono tantissimi e c’è bisogno di concedere riposo ai giocatori in rosa, soprattutto per sopperire al grave probelma infortuni, di cui Badiashile è l’ultima vittima. Dunque, Allegri pensa di rivoluzionare soprattutto il reparto di centrocampo, inserendo Lobotka e Gilmour per concedere riposo ai vari De Bruyne, McTominay e Anguissa.

Dentro anche Marianucci e Giovane

Altri inserimenti nell’XI anti-Monza potrebbero essere Giovane e Luca Marianucci, al ricerca della presenza da titolare. Per il difensore sarebbe il primo gettone dopo l’infortunio accusato nella pre-season, dove ha conquistato alta fiducia da parte di Allegri. A risentirne potrebbero essere Beukema, entrato male contro la Roma, e Lang, molto appannato anche nei migliori momenti della squadra.