Retroscena incredibile su Badiashile, riguarda l’infortunio: avete saputo?

Benoit Badiashile non è nuovo agli infortuni muscolari alla coscia destra: secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna de Il Mattino, il difensore del Napoli si era già ritrovato a fare i conti con questo tipo di problema in sette diverse occasioni nel corso della sua carriera.
Il quotidiano ricorda che nella stagione 2022-23, durante la sua esperienza al Chelsea, Badiashile rimase fermo per oltre 100 giorni. Un precedente analogo si registrò anche al Monaco nel 2021-22, quando lo stop durò 54 giorni con 9 partite saltate.
Per il rientro in campo, Il Mattino stima un’assenza di almeno 4-6 settimane.