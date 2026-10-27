Adani attacca ancora Allegri sul Corriere della Sera: avete sentito?

Lele Adani torna a criticare Massimiliano Allegri in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. L’opinionista mette in discussione la capacità del tecnico livornese di rinnovarsi nel corso della sua carriera.

Secondo Adani, Allegri si è fermato a metà strada nelle sue esperienze più recenti: al ritorno alla Juventus, nell’anno al Milan e ora in questo avvio al Napoli.

Nel pezzo, Adani cita Gian Piero Gasperini come esempio opposto: un allenatore che, pur avendo quasi dieci anni più di Allegri, ha saputo non solo adattarsi alla direzione del calcio moderno, ma anticiparla con un approccio sempre propositivo.

Il calcio reclama, da tempo, una via differente e proprio Gasperini, che ha quasi dieci anni più di Allegri, incarna non solo l’adattamento di ogni tecnico alla nuova direzione, ma un’anticipazione di un calcio sempre propositivo.

L’editoriale affronta anche il tema del racconto del calcio e del rapporto tra allenatori e media.

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