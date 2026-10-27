Ultim'ora sul Calcio Napoli, le newsDaniele Tagliaferri

Monza-Napoli: i convocati di Allegri, c’è Rrahmani

Amir Rrahmani in azione durante una partita con la maglia bianca del Napoli, gesticola verso i compagni

Nella lista dei convocati del Napoli, c’è anche Rrahmani. L’azzurro torna tra i 20 giocatori chiamati di Allegri per il match contro il Monza: la partita è in programma domani alle 20:45 allo stadio Brianteo.

Monza-Napoli: i convocati

I convocati per il Monza sono: Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani e Vergara.

Il Napoli deve necessariamente ritrovare i tre punti e lo deve fare senza il mister sulla panchina, visto che sarà assente per squalifica.

Gestione cookie