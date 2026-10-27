Monza-Napoli, Allegri in conferenza: “Ho rinunciato al ricorso. Lucca avrà le sue occasioni”

Il mister, dopo il match contro la Roma, è tornato a parlare in conferenza per il match che il Napoli giocherà domani sera contro il Monza.

Le parole di Allegri in conferenza stampa

Allegri torna a quanto successo a Roma, con l’espulsione sul finale e riferisce:

“C’è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe… facciamoci una risata. Dispiace che non sarà in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino, tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo”.

Le parole sui rientri:

“L’unico modo per trovare la condizione è farli giocare, Anguissa è riposato già dall’anno scorso, ha giocato poco, l’importante stia bene. Rrahmani è rientrato con la squadra, ma pure lui ha avuto tanti mesi fuori, bisogna essere bravi ed un po’ fortunati nell’ottenere risultati e riabilitare dei giocatori”.

Poi sull’attacco: