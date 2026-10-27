Monza-Napoli, Allegri in conferenza: “Ho rinunciato al ricorso. Lucca avrà le sue occasioni”

Il mister, dopo il match contro la Roma, è tornato a parlare in conferenza per il match che il Napoli giocherà domani sera contro il Monza.
Le parole di Allegri in conferenza stampa
Allegri torna a quanto successo a Roma, con l’espulsione sul finale e riferisce:
“C’è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere e come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è ha detto, ma avrebbe… facciamoci una risata. Dispiace che non sarà in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino, tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo”.
Le parole sui rientri:
“L’unico modo per trovare la condizione è farli giocare, Anguissa è riposato già dall’anno scorso, ha giocato poco, l’importante stia bene. Rrahmani è rientrato con la squadra, ma pure lui ha avuto tanti mesi fuori, bisogna essere bravi ed un po’ fortunati nell’ottenere risultati e riabilitare dei giocatori”.
Poi sull’attacco:
“Lucca avrà sicuramente le occasioni per giocare, aveva fatto un ottimo pre-campionato, aveva fatto dei gol, poi le pressioni le sente magari di più, ma ha dato disponibilità, a Genova entra nell’azione del gol, bisogna essere fiducioso nelle qualità. La fiducia è importante nel calcio. Hojlund sta molto bene fisicamente, ora la partita la porta fino in fondo, non barcolla al 60′, ha avuto tre occasioni importanti l’altro giorno ed ha fatto bene”.