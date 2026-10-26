Monza-Napoli, azzurri con la difesa in piena emergenza: c’è un ballottaggio a centrocampo

Probabile formazione Monza-Napoli: Landucci, che sostituirà Allegri per via della squalifica, deve fare a meno di alcuni infortuni e punta su forze fresche: nelle idee c’è sicuramente la partita di domenica sera contro la Juventus.

Probabile formazione Monza-Napoli: difesa in emergenza

La sfida si gioca a Monza. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli dovrà fare a meno anche dei nuovi infortuni, ovvero quelli di Badiashile e Spinazzola. Gli azzurri, che puntano a restare in scia delle zone europee, si presentano con la difesa ridotta: i quattro titolari indicati sono Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera, con Beukema e Marianucci come unici cambi difensivi disponibili.

In porta Meret è nettamente favorito su Milinkovic-Savic. A centrocampo Lobotka potrebbe riprendersi la regia, mentre McTominay è verso la conferma. In attacco pronto sempre Hojlund.

De Bruyne e Giovane: panchina per il belga, corsia sinistra contesa

Kevin De Bruyne viaggia verso la panchina, con il possibile riposo in favore di Anguissa: tra i due è aperto il ballottaggio, ma il camerunense è in vantaggio. Sulla fascia sinistra Giovane è al momento favorito su Noa Lang.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Landucci