Il Napoli resterà a Torino dopo la Juventus: Capodichino chiuso, poi volo diretto per Porto

Dopo la sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus di domenica sera, il Napoli non farà rientro in città.
Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la chiusura dell’aeroporto di Capodichino nel mese di novembre costringerà gli azzurri a restare in Piemonte per circa cinque giorni, con allenamenti previsti molto probabilmente a Torino.
Al termine di questo periodo, la squadra partirà direttamente per il Portogallo in vista della trasferta di Champions League in casa del Porto, in programma tre giorni dopo il big match contro i bianconeri.