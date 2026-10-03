Adani loda De Bruyne e pizzica Allegri: “Succede questo in un contesto che funziona”

Kevin De Bruyne trasforma la Nazionale in una piattaforma di riscatto personale. Il centrocampista del Napoli ha realizzato una doppietta nella vittoria del Belgio contro la Turchia, confermando un momento di forma straordinario lontano da Napoli. Adani commenta la sua prestazione senza risparmiare una stoccata all’allenatore azzurro Allegri.

De Bruyne e la rinascita con il Belgio

Lele Adani, commentatore Rai, ha colto l’essenza della prestazione belga con uno sguardo penetrante. “Una nuova giovinezza per De Bruyne? Questo è quando sai giocare a calcio e ti diverti”, ha sottolineato l’analista. Il centrocampista azzurro non si limita a segnare: costruisce, corre, si procura le occasioni con il movimento intelligente. In un contesto tattico che funziona, De Bruyne diventa dominante. Tutto si incastra quando il giocatore conosce il ruolo e lo padroneggia da una vita intera.

Adani pizzica Allegri: “In un contesto che funziona…”

La prestazione internazionale pone una domanda diretta sulla gestione tattica del Napoli. Perché De Bruyne esprime questa qualità con la Nazionale e non con costanza in Serie A? La risposta risiede nel sistema di gioco e nella libertà di movimento. Con il Belgio il centrocampista riceve palloni in spazi aperti, ha compagni che lo cercano, corre senza vincoli difensivi asfissianti. Nel campionato italiano, invece, gli equilibri sono più stretti.

Adani ha fotografato il momento: “De Bruyne fa calcio da tutta la vita, in un contesto che funziona segna e fa segnare, poi corre perché si procura tutto. È incredibile, davvero”. Non è una questione di declino fisico o mentale. È questione di ambiente tattico. La doppietta contro la Turchia rappresenta la versione migliore del belga, quella che il Napoli conosce solo a sprazzi.

Quello che emerge dalle gare internazionali è un De Bruyne capace di dettare ritmi e imporre il proprio calcio. Nel Napoli, troppo spesso relegato a ruoli difensivi o a comprimari di costruzione. Le parole di Adani evidenziano quindi qualcosa che non va nel contesto di Massimiliano Allegri: De Bruyne ha cambiato passo nelle ultime settimane e la Nazionale ha confermato quanto il belga sia ancora decisivo quando il sistema lo valorizza.