Napoli, tegola Favasuli: lesione al retto femorale, starà fuori più di un mese

Costantino Favasuli è una delle vittime di questa sosta per le Nazionali: il laterale di proprietà del Napoli ha accusato un infortunio muscolare di entità piuttosto grave, che lo obbligherà a stare fuori per un po’.

Lesione al retto femorale per Favasuli: il comunicato del Napoli

Nella giornata di oggi Costantino Favasuli ha lasciato il ritiro dell’Italia under21 – assieme a Nicolò Fortini, cresciuto come lui nel settore giovanile della Fiorentina – a causa di un problema fisico. Ebbene, le prime sensazioni hanno confermato le impressioni piuttosto gravi: il classe 2004 ha accusato una lesione al retto femorale della coscia destra.

Ecco il comunicato del Napoli:

“Costantino Favasuli ha subito un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l’iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center”.

Quanto starà fuori?

Il Napoli non ha reso noti i tempi di recupero di Costantino Favasuli dal delicato infortunio muscolare. Generalmente, però, per problemi al retto femorale – soprattutto di questa entità – serve almeno un mese di tempo, se non due. Chiaramente tanto dipenderà dalla reazione del giocatore, che lavorerà fin da subito per ritornare al top. Un gran peccato, considerando che stava scalando con prepotenza le gerarchie a suon di prestazioni da urlo.