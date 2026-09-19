Allegri predica calma su Favasuli: “Nessuno se l’aspettava, è lo stesso discorso di Vergara”

Max Allegri non si fa coinvolgere da eccessivi entusiasmi riguardo Favasuli. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore ha riservato a lui lo stesso discorso fatto per Vergara: va fatto crescere senza troppe pressioni.

Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha parlato anche di Favasuli:

“Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica. Tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno. Come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità devono essere dei più anziani che guidano la squadra: loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri”.