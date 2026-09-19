Allegri predica calma su Favasuli: “Nessuno se l’aspettava, è lo stesso discorso di Vergara”

Max Allegri non si fa coinvolgere da eccessivi entusiasmi riguardo Favasuli. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore ha riservato a lui lo stesso discorso fatto per Vergara: va fatto crescere senza troppe pressioni.
Allegri frena su Favasuli: “Le responsabilità vanno ai più anziani”
Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha parlato anche di Favasuli:
“Credo che nessuno si aspettava un impatto così tra Arsenal e Bologna come il suo, non è una questione tecnica. Tutti dobbiamo fare un percorso naturale senza forzare, ha ampi margini di miglioramento e va lasciato molto sereno. Come dissi anche di Vergara 15 giorni fa, le responsabilità devono essere dei più anziani che guidano la squadra: loro devono mettere energia ed entusiasmo e trasmetterla agli altri”.
Allegri quindi non cambia linea, nonostante qualche critica dopo il suo discorso riguardo Vergara delle scorse settimane. Per lui, l’asse portante della squadra deve poggiarsi sui calciatori di maggiore esperienza e non sui più giovani del gruppo. Sembra probabile, quindi, la conferma fra i titolari di Politano anche a Firenze.