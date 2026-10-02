Napoli, Allegri ha due obiettivi per la stagione in corso: il quadro appare chiaro

La proprietà azzurra ha fissato, secondo Francesco Marolda, due obiettivi precisi per Massimiliano Allegri: il quarto posto in campionato e l’avanzamento del percorso in Champions League.

Allegri e gli obiettivi del Napoli: il quarto posto e il percorso in Europa

Francesco Marolda, giornalista vicino al mondo Napoli, ha rivelato il retroscena sulle richieste della società ad Allegri. La sfida è stabilizzare il club in zona Champions e competere a livello europeo. Il Napoli nei primi undici è seconda solo all’Inter per anzianità media dei calciatori. Questa è la vera criticità che la proprietà intende affrontare con la nuova gestione tecnica.

Non è un problema di ambizione, ma di costruzione: la squadra ha bisogno di rinnovamento strutturale e di innesti di qualità che possono arrivare solo con una pianificazione pluriennale secondo Marolda.

Napoli per la rinascita dopo un inizio in salita: sei gare decisive fino alla sosta

Dal punto di vista tattico, il prossimo intervallo di stagione sarà cruciale. Tra la ripresa e la prossima sosta, gli azzurri affronteranno sei partite di campionato e tre di Champions League.

In questo arco temporale il Napoli deve recuperare punti sulle prime della classifica e fare un passo avanti in Europa. Marolda ritiene che Allegri sia il meno responsabile della situazione attuale del Napoli.

L’allenatore arriva in una squadra con problemi strutturali preesistenti e gli viene chiesto di gestire un processo di rinascita, non di vincere subito. Allegri deve perciò studiare la svolta tattica con i rientri dei giocatori infortunati.