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Napoli, Allegri ha due obiettivi per la stagione in corso: il quadro appare chiaro

Calciatori del Napoli esultano insieme in campo durante una partita di Serie A, indossando la divisa blu con il logo MSM

La proprietà azzurra ha fissato, secondo Francesco Marolda, due obiettivi precisi per Massimiliano Allegri: il quarto posto in campionato e l’avanzamento del percorso in Champions League.

Allegri e gli obiettivi del Napoli: il quarto posto e il percorso in Europa

Francesco Marolda, giornalista vicino al mondo Napoli, ha rivelato il retroscena sulle richieste della società ad Allegri. La sfida è stabilizzare il club in zona Champions e competere a livello europeo. Il Napoli nei primi undici è seconda solo all’Inter per anzianità media dei calciatori. Questa è la vera criticità che la proprietà intende affrontare con la nuova gestione tecnica.

Non è un problema di ambizione, ma di costruzione: la squadra ha bisogno di rinnovamento strutturale e di innesti di qualità che possono arrivare solo con una pianificazione pluriennale secondo Marolda.

Anguissa e i compagni del Napoli esultano dopo un gol durante la partita
Anguissa e il Napoli esultano dopo il gol in partita

Napoli per la rinascita dopo un inizio in salita: sei gare decisive fino alla sosta

Dal punto di vista tattico, il prossimo intervallo di stagione sarà cruciale. Tra la ripresa e la prossima sosta, gli azzurri affronteranno sei partite di campionato e tre di Champions League.

In questo arco temporale il Napoli deve recuperare punti sulle prime della classifica e fare un passo avanti in Europa. Marolda ritiene che Allegri sia il meno responsabile della situazione attuale del Napoli.

L’allenatore arriva in una squadra con problemi strutturali preesistenti e gli viene chiesto di gestire un processo di rinascita, non di vincere subito. Allegri deve perciò studiare la svolta tattica con i rientri dei giocatori infortunati.

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