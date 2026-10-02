Napoli, ritorno di fiamma per Dodo: la scadenza lo rende appetibile

Dodò torna nel mirino del Napoli a parametro zero. Il terzino della Fiorentina, in scadenza di contratto nel 2027, rappresenta un’opportunità concreta per gli azzurri nel prossimo mercato estivo.

Dodò e il Napoli: un vecchio obiettivo che torna

Non è la prima volta che il club partenopeo guarda a Dodo. Il profilo del brasiliano era già stato valutato in passato, ma adesso la situazione contrattuale cambia completamente le prospettive. Con il contratto in scadenza nel giugno 2027, la trattativa acquisisce una dimensione economica completamente diversa: niente esborso per il cartellino, solo l’accordo salariale da definire.

La fascia sinistra rappresenta un’area dove il Napoli potrebbe intervenire. Dodò offre esperienza europea consolidata e velocità nel dribbling, caratteristiche che potrebbero integrarsi nel sistema di gioco azzurro. La sua conoscenza della Serie A, maturata in anni di confronti diretti con i club italiani, lo rende una scelta già rodata rispetto a profili esotici.

Tempi e scenario futuro: giugno 2027 come data cruciale

La finestra temporale è ben definita. Da qui a giugno 2027 il Napoli ha il tempo di monitorare la situazione, capire se Dodo rinnoverà con la Fiorentina. Parallelamente, il brasiliano avrà modo di valutare tutte le proposte sul tavolo. La Serie A rimane un campionato appetibile per un giocatore in cerca di nuova sfida dopo anni in Spagna.

Il Napoli si posiziona come alternativa credibile, soprattutto se dovesse confermare il progetto tecnico e competitivo attuale. Nel calciomercato Napoli dei prossimi mesi, i parametri zero diventeranno sempre più appetibili e Dodo rappresenta esattamente quel profilo su cui conviene investire risorse di scouting.