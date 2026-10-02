McTominay, quanto manchi! Il Napoli aspetta lo scozzese: fissato il controllo per il rientro

Scott McTominay manca al Napoli e i numeri delle sue prime due stagioni in azzurro spiegano meglio di qualsiasi altra cosa il peso dello scozzese nella squadra. Dopo l’intervento dello scorso 8 settembre in Inghilterra, il centrocampista sta proseguendo il percorso di recupero e adesso si avvicina una data importante: il 6 ottobre è infatti fissato il controllo che potrà stabilire se ci saranno le condizioni per ottenere l’idoneità sportiva.

McTominay, numeri da bomber con il Napoli

In appena due stagioni, McTominay è riuscito a lasciare un’impronta profondissima nel Napoli. In 82 presenze con la maglia azzurra ha realizzato 22 gol, un bottino superiore a quello ottenuto nelle otto stagioni trascorse al Manchester United, dove si era fermato a 19 reti.

Un rendimento offensivo che non rappresentava certamente il motivo principale dell’investimento da circa 30 milioni di euro effettuato dal Napoli, ma che ha trasformato progressivamente lo scozzese in un’arma fondamentale anche negli ultimi metri.

Dodici gol nella prima stagione, quattordici nella seconda

La continuità sotto porta è forse l’aspetto più impressionante del percorso di McTominay in azzurro. Nella sua prima stagione in Serie A ha realizzato 12 gol, mentre nella seconda è riuscito addirittura a migliorare il proprio rendimento, arrivando a quota 14 reti.

Lo scozzese è diventato così un centrocampista capace di garantire numeri da attaccante, mantenendo allo stesso tempo il proprio contributo in fase di costruzione, pressione e recupero del pallone.

McTominay, non solo gol: anche 10 assist

Il peso dello scozzese nella squadra non si esaurisce però nelle reti. Nel suo biennio al Napoli ha infatti messo insieme anche 10 assist, confermando una partecipazione costante alla produzione offensiva della squadra.

Un rendimento che gli ha permesso di conquistare anche il riconoscimento di MVP, a testimonianza dell’impatto avuto durante la sua esperienza in azzurro.

Napoli, l’assenza di McTominay si è fatta sentire

In questo avvio di stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con l’assenza del centrocampista scozzese. La squadra ha continuato il proprio percorso, ma il contributo di McTominay è mancato soprattutto in termini di inserimenti, gol e presenza negli ultimi trenta metri.

Il suo rientro rappresenta una risorsa importante per Massimiliano Allegri, che aspetta di poter nuovamente contare su uno dei giocatori più importanti della rosa.

McTominay accelera: il 6 ottobre il controllo decisivo

Il recupero procede gradualmente. Dopo l’intervento dell’8 settembre, McTominay ha iniziato a muoversi nel percorso che lo porterà verso il ritorno in campo. In questa fase il centrocampista sta svolgendo lavoro personalizzato e sta cercando di recuperare progressivamente la migliore condizione fisica.

Il prossimo appuntamento sarà il 6 ottobre, quando verranno valutate le sue condizioni e l’eventuale possibilità di ottenere l’idoneità sportiva.

Solo dopo quel passaggio sarà possibile definire con maggiore precisione le tappe successive del recupero. Nel frattempo McTominay continua a lavorare, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il periodo più difficile e tornare a disposizione del Napoli.

Allegri aspetta il suo centrocampista

Per il tecnico azzurro il ritorno di McTominay potrebbe rappresentare una soluzione in più e soprattutto il recupero di un giocatore capace di incidere in entrambe le fasi.

Gol, assist, inserimenti e personalità: il Napoli aspetta il suo MVP. Il 6 ottobre sarà una tappa fondamentale per capire quando McTominay potrà iniziare a vedere davvero il traguardo del rientro.