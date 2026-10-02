Napoli, finalmente Beukema: Allegri cambia la difesa e studia la svolta tattica

Sam Beukema è pronto a tornare protagonista con il Napoli. Dopo una prima parte di stagione condizionata dalle gerarchie e dalla necessità di inserirsi progressivamente nel nuovo sistema, il difensore olandese può diventare una delle novità più importanti alla ripresa del campionato. Massimiliano Allegri sta infatti studiando nuove soluzioni tattiche e tra queste c’è anche la difesa a tre.

L’ex Bologna, arrivato a Napoli per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, potrebbe trovare spazio già nella prossima sfida contro il Frosinone. Una possibilità concreta soprattutto considerando il calendario fitto che attende gli azzurri, con numerosi impegni ravvicinati.

Beukema pronto per la seconda stagione al Napoli

La sosta può rappresentare un nuovo punto di partenza per Beukema. Il centrale olandese sta bene, è pronto e aspetta la sua occasione per ritagliarsi uno spazio maggiore nella squadra di Allegri.

Il suo impiego potrebbe essere favorito anche dalla necessità di gestire una rosa chiamata ad affrontare diverse partite in poche settimane. Il Napoli avrà infatti un calendario particolarmente intenso e l’allenatore avrà bisogno di alternative affidabili in ogni reparto.

Beukema rappresenta una soluzione importante proprio per la sua duttilità. Il difensore può giocare da centrale in una linea a quattro, ma ha già ricoperto anche il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre.

Allegri prova la difesa a tre: Beukema può giocare a destra

La vera novità riguarda proprio il sistema di gioco. Durante la sosta, Allegri avrebbe lavorato in allenamento anche sulla difesa a tre, utilizzando Beukema sul centro-destra.

Si tratta di una posizione che il difensore aveva già ricoperto nella passata stagione e che può diventare una soluzione tattica importante per il Napoli. L’olandese avrebbe così la possibilità di alternare il ruolo di centrale classico a quello di braccetto, aumentando le opzioni a disposizione dell’allenatore.

Al suo fianco potrebbero trovare spazio Rrahmani e Rafa Marin, formando un reparto con caratteristiche differenti ma complementari.

Beukema, non solo difensore: i numeri raccontano la sua qualità

Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate da Allegri è la capacità di Beukema di partecipare alla costruzione dal basso. L’olandese non è soltanto un marcatore, ma può diventare anche una sorta di regista difensivo.

I numeri della scorsa stagione confermano questa qualità. Beukema ha fatto registrare una percentuale dell’86% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria, con il 91% complessivo. Un dato superiore anche alla media del Napoli della passata stagione, che si attestava all’84% nella metà campo offensiva.

Ancora più significativo è il dato relativo alla quantità di passaggi completati nella metà campo avversaria: oltre 21 di media a partita. Una statistica che aveva portato Beukema a essere il primo difensore della Serie A in questa voce e il secondo giocatore dell’intero campionato.

La svolta del Napoli passa anche da Beukema

La capacità di uscire dal pressing e costruire l’azione può diventare un’arma preziosa per il Napoli di Allegri. In una squadra che vuole migliorare la produzione offensiva, avere un difensore capace di accompagnare la manovra con qualità può fare la differenza.

Il nuovo sistema potrebbe quindi valorizzare ulteriormente le caratteristiche dell’ex Bologna. La difesa a tre gli permetterebbe di avere maggiore libertà nella prima costruzione, sfruttando la precisione nei passaggi e la capacità di avanzare con il pallone.

Napoli, Beukema aspetta la sua occasione

Il primo banco di prova sarà l’allenamento congiunto con l’Avellino a Castel Volturno, utile per valutare condizione e automatismi in vista della ripresa ufficiale.

Poi arriveranno le partite che contano. Allegri sembra intenzionato a sfruttare tutte le caratteristiche della sua rosa e Beukema può diventare una delle chiavi della nuova fase del Napoli.