McTominay verso il rientro: il Napoli ora attende la visita prevista per il 6 ottobre

Scott McTominay procede con il recupero dopo l’intervento dello scorso 8 settembre: il Napoli conta di riaverlo presto in campo, forse già contro il Frosinone. Il 6 ottobre sarà la data cruciale per verificare l’idoneità del centrocampista scozzese.

McTominay: il rientro dipende dalla visita del 6 ottobre

Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, il percorso di recupero del centrocampista procede in modo incoraggiante a Castel Volturno.

“Il peggio sembra passato, l’8 settembre è un ricordo e a Castel Volturno si respira una bella aria”,

si legge. La valutazione medica fissata per il 6 ottobre rappresenta il momento decisivo: in quella data i medici del Napoli stabiliranno se McTominay possiede già i presupposti per tornare progressivamente a disposizione di Allegri. I tempi dipenderanno interamente dalle indicazioni dello staff medico.

L’intervento al cuore effettuato in Inghilterra aveva creato apprensione nell’ambiente azzurro. Oggi la situazione è diversa. Il centrocampista ha completato la fase acuta della convalescenza e lavora per riacquistare la forma atletica necessaria al rientro in competizione. Il Frosinone, in programma il 10 ottobre, rappresenta l’obiettivo minimo per gli azzurri, anche se rimane un’ipotesi ancora lontana dalla certezza.

Frosinone l’obiettivo minimo, ma non è garantito

Il calendario offre al Napoli una finestra temporale breve. Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’:

“Frosinone è ravvicinato e segretamente il sogno di portarselo in panchina ha una sua forma”.

L’aria positiva che circola a Castel Volturno suggerisce che il peggio sia effettivamente superato. McTominay, fondamentale per il progetto tattico del Napoli, rappresenta un’aggiunta cruciale al centrocampo. Il 6 ottobre dirà se quella speranza diventerà realtà concreta o se servirà ancora pazienza per il rientro in campo del centrocampista scozzese nel Napoli.