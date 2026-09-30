Napoli, Giovane recupera e Allegri ci punta fortemente: il brasiliano sarà l’arma in più!

Giovane torna disponibile dopo l’intervento per ernia inguinale: Allegri recupera un’alternativa cruciale a De Bruyne alle spalle di Hojlund, il brasiliano offre soluzioni tattiche diverse.

Giovane: il recupero che risolve il puzzle offensivo del Napoli

L’ernia inguinale che ha fermato Giovane all’inizio di settembre sta per trasformarsi in una risorsa tattica per Allegri. Il brasiliano classe 2004, come rivela il Corriere dello Sport, rappresenta un’arma versatile nel reparto offensivo: non è solo un trequartista, ma un attaccante capace di ricoprire molteplici ruoli. La sua duttilità diventa strategica in una stagione dove De Bruyne resta il principale riferimento dietro Hojlund, ma gli infortuni e la gestione del danese richiedono alternative concrete.

Il giovane attaccante ha già dimostrato questa flessibilità nel suo percorso. A Verona è stato schierato sulla fascia destra, mentre in passato ha provato il ruolo di falso nove, una soluzione già sperimentata da Antonio Conte. Questa versatilità consente ad Allegri di gestire con maggiore libertà il proprio sistema offensivo senza dipendere completamente da De Bruyne.

Falso nove e trequarti: le soluzioni che Allegri può finalmente usare

La mancanza di alternative dietro la punta ha costretto il Napoli a improvvisazioni nelle ultime settimane. David Neres è stato adattato come centravanti quando Hojlund non era disponibile, riuscendo a incidere in momenti cruciali come contro l’Inter nella scorsa stagione. Con Giovane in recupero, Allegri avrà finalmente due soluzioni tattiche diverse per gestire o per variare il modulo offensivo. Il brasiliano non è una semplice alternativa di fascia, ma un elemento che consente di cambiare l’intera architettura offensiva senza stravolgere gli equilibri.

Giovane in azione con la maglia del Napoli durante una partita di campionato

Quale impatto avrà il recupero di Giovane sulla gestione del Napoli? Allegri potrà alternare il brasiliano con De Bruyne, distribuendo il carico di lavoro e riducendo il rischio di affaticamento. Inoltre, la possibilità di usare Giovane come falso nove apre scenari tattici che permettono di far riposare Hojlund senza perdere incisività in attacco.

Il Napoli entra nella fase cruciale della stagione con una risorsa in più. Giovane rappresenta il completamento di un puzzle offensivo. Il recupero del classe 2004 trasforma la trequarti da un’area di fragilità a un reparto dove il Napoli può finalmente contare su alternative credibili e funzionali al progetto.