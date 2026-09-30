Napoli, splendida iniziativa per il carcere di Secondigliano: lo sport come riscatto sociale

Il Napoli sceglie il calcio come strumento di inclusione sociale: da oggi tecnici del Settore Giovanile azzurro condurranno corsi di formazione presso la Casa Circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano, in partnership con Twinning Project ETS e il sostegno di Enel Cuore.

Napoli: il programma di reinserimento

L’iniziativa rappresenta un ampliamento della strategia di responsabilità sociale del club partenopeo. I tecnici qualificati del vivaio azzurro affiancheranno i detenuti in un percorso che unisce calcio e formazione personale. Le sessioni non si limitano all’attività sportiva: ogni incontro integra coaching calcistico con moduli dedicati allo sviluppo di competenze relazionali. Comunicazione, collaborazione, leadership e capacità di problem-solving diventano insegnamenti concreti attraverso lo sport di squadra.

Twinning Project, fondato nel 2018 nel Regno Unito, opera già in diversi paesi con club professionistici. La metodologia sviluppata dall’organizzazione punta al reinserimento sociale delle persone in stato di detenzione, utilizzando il calcio come veicolo educativo. Prima di iniziare le attività a Secondigliano, i tecnici del Napoli riceveranno una preparazione specifica su questa metodologia.

Cosa cambia concretamente

Il programma alterna teoria e pratica. Non si tratta di semplice ricreazione: ogni sessione costruisce competenze trasferibili anche al di fuori del carcere. Responsabilità individuale, gestione delle difficoltà e capacità di trovare soluzioni collettive sono i pilastri didattici. Il coinvolgimento del Garante campano dei detenuti garantisce il rispetto dei diritti e della dignità dei partecipanti.

Il Napoli rafforza così il proprio ruolo nel territorio napoletano, estendendo l’impatto educativo del club oltre il campo sportivo. L’avvio delle attività presso il carcere di Secondigliano dimostra come il calcio possa essere risorsa concreta per chi vive situazioni di marginalità.